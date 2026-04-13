Власти Кемерова запустят фонтаны во всех районах с 1 мая

В администрации Кемерова рассказали о планах по запуску городских фонтанов.

Рабочие осмотрят гидротехнические сооружения, демонтируют укрывающие конструкции, промоют трубопроводы и установят насосное оборудование. Также предстоит убрать мусор и наполнить чаши водой.

При подходящих погодных условиях фонтаны заработают 1 мая. Они будут открыты на проспекте Советском, 68 (у Филармонии), на площади Драмтеатра, в сквере ДК Шахтеров, сквере имени Резникова, на Пионерском бульваре, проспекте Октябрьском, 80 (у ТЦ «Ноград»), в сквере имени Ягужинского, в парке Победы в жилом районе Кедровка, а также на шести площадках в жилом районе Лесная Поляна.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.