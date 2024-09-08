Власти Ирана хотят перенести столицу страны поближе к Персидскому заливу

Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что оставлять Тегеран столицей страны невозможно по экономическим соображениям. Ее нужно перенести поближе к Персидскому заливу, сообщает BFM.RU .

«Развитие страны невозможно при сохранении текущих тенденций», — сказал Пезешкиан.

По его словам, если власти Ирана будут и дальше транспортировать ресурсы с юга и моря в Тегеран для переработки и экспорта, то это плохо скажется на конкурентоспособности.

Глава государства добавил, после выбора новой столицы туда перенесут госведомства, а затем тегеранцам дадут возможность переехать.