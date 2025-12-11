Власти и старосты Наро-Фоминского округа подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамне и председатель правления ассоциации старост Московской области Федор Степанов 10 декабря подписали соглашение о взаимодействии для развития сельских территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Документ направлен на более точное и эффективное решение задач, которые ставят жители сельских населенных пунктов. В округе работает более 200 сельских населенных пунктов, в 167 из них действуют старосты. Они активно взаимодействуют с администрацией, участвуют в выездных мероприятиях и помогают решать местные вопросы.

Благодаря совместной работе в округе появляются новые детские площадки, ремонтируются дороги, устанавливается освещение и благоустраиваются общественные пространства. Старосты служат связующим звеном между жителями и властью.

В 2026 году планируется создать Совет старост при главе округа. Эта структура объединит опыт старост, усилит горизонтальное взаимодействие и предоставит дополнительные инструменты для развития сельских территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.