Власти и бизнес усиливают меры по защите данных на фоне роста утечек

Вопросы защиты персональных данных и обеспечения цифровой безопасности стали темой обсуждения на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Эксперты указали на рост количества крупных утечек данных и необходимость усиления ответственности бизнеса в этой сфере, сообщает aif.ru .

Так, по данным модератора сессии и заместителя гендиректора ИД «Аргументы и факты» Марины Мишункиной, в 2024 году произошло 95 крупных утечек баз данных — это на 37% больше, чем годом ранее. При этом 80% компаний ссылаются на кибератаки как причину инцидентов, однако некоторые эксперты сомневаются в достоверности такой версии.

«Цифра может быть неверна, ведь в попытке спасти репутацию предприниматели просто скрывают реальные обстоятельства утечек. По статистике каждая 10 утечка связана с действиями сотрудников», — отметила Мишункина.

Начальник отдела Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законов в IT-сфере Олег Кипкаев также подчеркнул необходимость обеспечения более строгих мер по защите информации со стороны компаний.

«Соблюдение законов о защите данных является не только вопросом соблюдения правовых норм, но и важным аспектом репутации бизнеса. В условиях постоянных инцидентов нельзя пренебрегать безопасностью. Компании должны строить свою деятельность не только в соответствии с законодательством, но и активно информировать своих клиентов о мерах, которые они принимают для защиты данных», — заявил представитель надзорного ведомства.

Эксперты также отметили ключевую роль должного уровня осведомленности и обучения сотрудников в аспекте обеспечения кибербезопасности. Каждая десятая утечка данных связана именно с действиями работников организаций, добавляла Мишункина.