Власти Домодедова пообещали вернуть пенсионерам бесплатную торговую точку

На встрече в формате выездной администрации в микрорайоне Авиационный Домодедова 29 мая местные садоводы-любители обратились к представителю профильной службы с просьбой вернуть им торговую точку для продажи излишков с огорода.

«Посмотрите, вот здесь мы всегда торговали. Здесь стоял навес. Люди знали, что продукцию с местных огородов можно купить именно на этой торговой точке. Мы все пенсионеры, и платить за место на рынке нам не по карману. Торговали тут саженцами, цветами. Осенью в ход шли кабачки и баклажаны», — рассказала жительница улицы Донбасской Евгения Голева.

Садоводы объединились и группой в 7 человек отправились на выездную администрацию в Дом культуры «Авиатор». Там их встретил руководитель отдела потребительского рынка и рекламы администрации Домодедова Сергей Рябов. Он внимательно выслушал садоводов и принял решение.

«Это наши жители, поэтому должен помочь пенсионерам-огородникам. Они стояли на „пятачке“ у собственника местного рынка. Потом он решил сделать на этом месте еще одну парковку и попросил бабушек и дедушек уйти. Но для них должны быть предоставлены социальные места», — сообщил Рябов.

Руководитель профильной службы добавил, что в течение 2-3 дней он сможет помочь пенсионерам. Они снова начнут торговать на привычном месте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.