Власти Дмитрова незаконно дали преимущество организации для проведения ярмарок

Московским областным УФАС России по результатам рассмотрения заявления индивидуального предпринимателя в действиях (бездействии) администрации выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного частью 1 статьи 15, в том числе пунктом 7 части 1 статьи 15 закона о защите конкуренции, которое выразилось в обеспечении ООО «Конвент-2010» более выгодными условиями ведения хозяйственной деятельности на рынке ярмарочной торговли.

Московское областное УФАС России выдало администрации предупреждение о прекращении указанных действий.

Администрация должна исполнить предупреждение в течение трех месяцев с момента получения.

В случае неисполнения Московское областное УФАС России возбудит в отношении администрации дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту незаконного предоставления муниципальной преференции в нарушение требований, установленных главой 5 Закона о защите конкуренции.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.