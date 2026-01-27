Власть и бизнес обсудили умные технологии городского управления в Подмосковье

Представители Сбера и администрации Дмитровского муниципального округа провели встречу по вопросам цифровизации городского управления. В центре обсуждения были прикладные аспекты: интеграция AI-сервисов, реализация «умных» городских проектов, оптимизация рабочих процессов и внедрение цифровых инструментов мониторинга дорожного покрытия.

«Мы уверены, что активное взаимодействие власти и Сбера позволит эффективно решать задачи повышения качества жизни жителей Дмитровского округа», — отметил заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

Он уточнил, что дизайн-сессия стала важным этапом сотрудничества, открывающим новые горизонты для цифровой трансформации региона.

«Для нас очень ценна практичность решений Сбера — технологии, которые можно внедрять уже сейчас. Мы будем последовательно применять их, чтобы делать жизнь в округе комфортнее и безопаснее», — подчеркну глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.