Владислав Мурашов рассказал о преимуществах системы электронного голосования

Зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов обсудил с участниками переход проведения общих собраний собственников жилья в электронной форме на цифровом портале ГИС ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Как проходит первое электронное голосование:

1. Инициатором первого собрания может стать собственник или действующая УК.

2. Инициатор размещает сообщение в ГИС ЖКХ за 10 рабочих дней до даты начала собрания с указанием 4 обязательных вопросов: об определении администратора, порядка приема администратором сообщений о проведении ОСС и порядка приема решений собственников, продолжительности голосования.

3. После размещения сообщения в системе всем собственникам в автоматизированном режиме направляется уведомление через портал госуслуг, приложение «Госуслуги.Дом», систему ГИС ЖКХ, электронную почту, а также в обязательном порядке размещается на информационных стендах вблизи многоквартирного дома.

4. Происходит процесс голосования жителей онлайн.

Итоги подводятся в системе ГИС ЖКХ в течение 24 часов — положительное решение принимается в случае голосования более 50% участников «За».

«Преимущества электронного голосования сейчас заключаются в сокращении сроков организации процедуры и ее прозрачности. Работа в ГИС ЖКХ исключает возможность незаконной смены управляющей организации. Безусловно, сильной стороной также являются участие в жизни дома из любой удобной точки и снижение бумажного документооборота. Возможность провести общее собрание собственников сразу на портале появилась еще в 2020 году и, начиная с сегодняшнего дня, планируем активно внедрять ее в массовое пользование. Уже есть успешные кейсы», — отметил Мурашов.

Председатель совета многоквартирного дома выступил инициатором общего собрания собственников по выбору управляющей организации.

Благодаря высокой активности жителей, собрание имело необходимый кворум — участие принял 401 собственник из 611.

По итогам электронного голосования сформирован протокол, на основании которого многоквартирный дом в короткий срок внесен в реестр лицензий выбранной управляющей организации.

«По закону срок электронного голосования может составлять от 7 до 60 дней, однако мы рекомендуем устанавливать срок в 45 дней. Опыт пилотных проектов показывает, что все жители успевают проголосовать и не забывают об участии» — отметила начальник отдела по работе с управляющими организациями управления по работе с управляющими организациями министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Полина Бондарева.

Сейчас проголосовать жители могут как через систему ГИС ЖКХ и приложение «Госуслуги.Дом», так и в ближайшем отделении МФЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.