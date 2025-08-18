Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 08:55

Владислав Мурашов провел межведомственный штаб по подготовке к ОЗП в Солнечногорске

Зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов с рабочим визитом посетил городской округ Солнечногорск с целью проверки муниципалитета на предмет готовности к предстоящему осенне-зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На базе администрации округа он оценил работу МЦУР — проанализировал характер и качество отработки профильными службами обращений жителей, а также ключевые фонящие темы.

Далее Владислав Сергеевич совместно с главой Солнечногорска Константином Михальковым провел рабочее совещание, на котором обсудили вопросы управления МКД, подготовки жилого фонда к зиме и работу регоператора по обращению с отходами.

«Наш инспекторский состав проактивно провел осмотры порядка 60% жилого фонда Солнечногорска, находящегося в зоне повышенного риска. Плотно работаем с управляющими организациями, у них приоритетная задача — устранить все выявленные замечания до 15 сентября. Коммунальным службам муниципалитета необходимо усилиться и в части укомплектованности штата МБУ рабочими профессиями в преддверии зимы. Западающие показатели есть, поручения даны, округам „желтой и красной“ зоны уделяем особое внимание. Параллельно с этим коллеги из Министерства ЖКХ региона сосредоточены на подготовке сетей водоснабжения и водоотведения», — сказал Мурашов.

Участники осмотрели состояние контейнерной площадки по ул. Школьная. Дано поручение отраслевым специалистам ведомства проверить норматив вывоза отходов по ближайшим контейнерным площадкам и проработать вопрос обустройства дополнительных КП.

В завершении посетили базу МБУ — оценили состояние спецтехники, ремзоны и укомплектованности штата рабочими профессиями — текущий показатель 87%. Также протестировали и работу в новой системе «Яндекс Вектор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.