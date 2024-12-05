Владислав Мурашов провел личный прием граждан в правительстве Подмосковья

Ежемесячный прием граждан во главе с зампредседателя правительства Московской области — министром по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владиславом Мурашовым состоялся в приемной областного правительства. Совместно с курирующими заместителями было принято более 30 заявителей из 14 городских округов региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Особое внимание сегодня уделили вопросам проведения общих собраний собственников. Рекомендуем жителям переходить на электронный формат голосования. Правосознание должно меняться в сторону прозрачности и наша задача в ходе личных приемов донести людям, что любой вопрос, направленный на улучшение условий жизни дома, можно поднять и решить на ОСС в системе ГИС ЖКХ», — сказал Владислав Мурашов.

Основные темы, затронутые в ходе диалога с жителями:

деятельность управляющих компаний;

начисления платы по общедомовым приборам учета;

организация новых пунктов накопления ТКО;

ремонт и содержание общедомового имущества МКД.

Также были рассмотрены ситуации, связанные с необходимостью включения в работу смежных ведомств. Например, вопрос оказания содействия в признании домов аварийными. Для консолидированного решения будет проведена межведомственная комиссия.

Ежедневно в министерство поступает порядка 650 официальных обращений граждан, касающихся обслуживания жилищного фонда и придомовых территорий. Ключевые из них освещаются на личных приемах, которые руководящий состав ведомства проводит два раза в месяц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.