Владислав Бакальчук пытался помешать планам супруги через Роспатент

7 августа на имя главы Роспатента Юрия Зубова было направлено письмо юрфирмы IQ Technology, которая представляет интересы Владислава Бакальчука.

Он предупредил ведомство, что передача товарных знаков от Wildberries структуре, образованной сторонами сделки, может нарушить его права и права его супруги как совладельцев интернет-компании. Это может привести к наложению обеспечительных мер, запрету хотя бы временно передавать третьей стороне права на знаки.

Ранее Владислав Бакальчук, муж основательницы крупнейшего российского маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук, назвал не радужными перспективы их семейного бизнеса. Он сделал это заявление на фоне грядущего слияния компаний Wildberries и Russ Outdoor, а также бракоразводного процесса с супругой.