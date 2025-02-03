Владимирский митрополит Никандр поддержал запрет Telegram в регионах России

Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, которого назначили на должность в конце прошлого года, прокомментировал острые для церковной жизни темы, сообщает издание «Чеснок» .

Он поддержал запрет мессенджера Telegram в регионах страны. Данную идею митрополит подсмотрел в Чечне, где, как он заявил, соцсеть не работает.

«Telegram как сеть не работает в Чечне, потому что Telegram-каналы — анонимные, неанонимные, все, которые есть, — они в такой большой соблазн и раздор вводят людей, что они просто запретили. Я считаю, что это правильное решение», — уточнил Никандр.

Также глава епархии призвал журналистов не применять острые формулировки в заголовках, чтобы зацепить читателей, а еще он рекомендовал соблюдать «высокую мораль журналистской деятельности».