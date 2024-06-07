сегодня в 15:57

Владимир Вшивцев принял участие в церемонии награждения одаренных детей в Можайске

В Можайском районном культурно-досуговом центре состоялась ежегодная церемония награждения одаренных детей. Открыл торжественное мероприятие духовой оркестр. Об этом сообщает пресс-служба партии.

На сцене приветствовали лучших из лучших, самых замечательных и одаренных детей — обучающихся общеобразовательных организаций городского округа, проявивших особые способности в учебной, научно-исследовательской деятельности и добившихся высоких результатов за текущий учебный год в интеллектуальной, спортивной деятельности, в культуре и искусстве.

Тех, кто сегодня получил заслуженные награды от души поздравил депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев.

«Желаю вам успехов, настойчивости и упорства в достижении целей! Пусть ваши самые смелые планы и мечты воплотятся в жизнь! Открывайте мир со всех сторон. Вперед, к новым победам и знаниям!» — обратился к ребятам парламентарий.

Также теплые слова в адрес участников церемонии прозвучали от депутата Московской областной думы Татьяны Сердюковой, главы городского округа Дениса Мордвинцева и председателя совета депутатов Лидии Афанасьевой.

С поздравительными номерами для всех присутствующих выступили местные творческие коллективы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.