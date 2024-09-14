Владимир Волков вручил паспорта юным жителям Люберец

«Главный документ гражданина получили 16 юношей и девушек. Искренне поздравляю ребят с этим знаменательным событием. Уверен, что их жизни сложатся так, как они планируют — будет большая крепкая семья, любимая профессия. Но пусть неизменными остаются любовь к малой Родине — нашим Люберцам — и гордость за наше великое Отечество», — отметил Волков.

Первый паспорт в жизни ребенок получает в 14 лет. Вместе с паспортом юные граждане России получают Конституцию Российской Федерации — основной закон нашей страны. Это символ гражданской ответственности и прав, которые теперь есть у каждого новоиспеченного владельца паспорта. А также красивую обложку, ручку и ежедневник.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.