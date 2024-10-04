Владимир Волков вручил юным жителям Люберец первые паспорта
Фото - © администрация г.о. Люберцы
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков торжественно вручил 17 юным жителям первые паспорта. Торжественная церемония состоялась в новой школе № 51 ЖК «Томилино парк», которую открыли 2 сентября, сообщила пресс-служба администрации округа.
«По уже сложившейся традиции вручили паспорта 17 нашим юным жителям. Поздравляю юношей и девушек с этим знаменательным событием! Желаю успехов в учебе, скорее определиться с выбором будущей профессии и всецело реализоваться в жизни», — отметил Волков.
Каждый ребенок имеет возможность получить первый паспорт в торжественной обстановке. Чтобы получить первый паспорт в торжественной обстановке из рук представителей органов исполнительной власти, Героев России, выдающихся деятелей науки, культуры и спорта, юным гражданам нужно лишь подать заявку за месяц до примерной даты получения паспорта и ждать звонка-приглашения.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.