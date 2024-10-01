Владимир Волков ответит на вопросы жителей Люберец на выездной администрации

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков 2 октября во время встречи в формате выездной администрации с представителями министерства культуры и туризма Московской области ответит на вопросы жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Уважаемые люберчане, 2 октября проведём встречу с жителями в формате выездной администрации. Вы сможете задать интересующие вопросы всем ответственным лицам, а также представителям Минкульта региона. Встреча пройдёт в корпусе школы № 8 по адресу: Люберцы, улица Электрификации, дом № 30. Приглашаю всех желающих», — отметил Волков.

Он уточнил, что начало встречи — в 18.00.

Волков напомнил, что во вторник в Люберецкой картинной галерее состоится встреча в формате выездной администрации с председателями многоквартирных домов. Жители смогут задать вопросы также представителям Мособлгаза, управляющих и ресурсоснабжающих компаний, МосОблЕИРЦ, ЦДС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.