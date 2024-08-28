Ход реконструкции корпуса гимназии проверили в поселке Томилино

«Сейчас на объекте задействовано 92 специалиста, 10 единиц специальной техники. Активно ведутся внутренние отделочные работы, покраска фасада, благоустройство прилегающей территории, устройство инженерных систем. Также дополнительно к началу учебного года обновим тротуар и контейнерную площадку», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он напомнил, что корпус гимназии 1939 года постройки. За время эксплуатации объект морально и физически устарел, требовал обновлений, поэтому при поддержке губернатора он вошёл в программу капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.