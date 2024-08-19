Владимир Волков проверил объекты торговли в поселке Октябрьский Люберец

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил состояние объектов потребительского рынка, расположенных на ул. Ленина в поселке Октябрьский. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Продолжаем плановую работу по наведению порядка в сфере торговли. Сегодня мы в посёлке Октябрьский. Есть замечания по текущему содержанию территории объектов потребительского рынка — их отработают с собственниками. Также специалисты проверят законность установки ряда объектов», — сказал Владимир Волков.

Глава муниципалитета отметил, что всего с начала года на территории городского округа Люберцы было выявлено 75 незаконных НТО, 48 из них уже демонтированы.

Также, по словам Владимира Волкова, актуализировали схему размещения нестационарных торговых объектов: 37% исключили по пожеланиям жителей, в результате изменений градостроительной ситуации и из-за невостребованности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.