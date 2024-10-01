Владимир Волков провел оперативное совещание в Люберцах

Во вторник в администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание с участием руководителей управлений и ведомств. Провел его глава муниципалитета Владимир Волков, сообщила пресс-служба администрации округа.

Об оперативной обстановке в округе доложил начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев. Он сообщил, что за неделю, с 24 сентября по 1 октября, в управление поступило 2500 обращений граждан. Произошло 185 ДТП с двумя пострадавшими.

Заместитель главы Михаил Криворучко сообщил об организации рейдов по соблюдению использования миграционного законодательства. По его словам, в округе за 2024 год отделами по вопросам миграции поставлено на миграционный учет 76 174 человека.

О выполнении программ по благоустройству отчиталась заместитель главы Наталья Романцова. В текущем году на территории округа в планы входило: благоустройство 4 парков, 1 лесопарка, 3 скверов и 31 дворовой территории и 3 народных троп.

О развитии дорожной инфраструктуры рассказал начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры Иван Игнатов. В частности, он напомнил, что продолжается строительство подземного пешеходного перехода на пересечении улицы Красной и Октябрьский проспект. Планируемые сроки сдачи объекта — 2 квартал 2025 года.

Руководитель управления территориальной политики и социальных коммуникаций Дмитрий Баранов доложил о предложениях и обращениях жителей округа и о ходе выполнения замечаний и недостатков, высказанных на предыдущих совещаниях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.