Глава Люберец провел оперативное совещание

Во вторник в администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание с участием руководителей управлений и ведомств. Провел его глава муниципалитета Владимир Волков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Об оперативной обстановке в округе доложил начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев. Он сообщил, что за неделю, с 26 ноября по 2 декабря, в управление поступило 2500 обращений граждан. Произошло 240 дорожно-транспортных происшествий.

Замглавы Константин Карпов рассказал о состоянии дел в сфере ЖКХ округа. Он доложил, что на минувшей неделе вывезено 46402 куб. м мусора. Из них 34738 кубометров ТКО и 11664 метра кубических КГМ.

О деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городском округе Люберцы доложил заместитель главы Михаил Криворучко. Он сообщил, что в текущем году рассмотрено 549 административных дел.

Руководитель управления территориальной политики и социальных коммуникаций Дмитрий Баранов доложил об итогах проведения плановых выездных администраций в 2024 году. Всего с начала года было проведено 45 встреч с жителями в формате выездной администрации. Из них пять прошли с участием представителей правительства Московской области. До конца года запланировано проведение еще трех выездных администраций.

О развитии спорта в городском округе Люберцы доложил заместитель главы Андрей Сыров.

Председатель комитета по культуре Илья Рожников рассказал о культурно-массовых мероприятиях, которые пройдут в Люберцах в рамках проекта «Зима в Подмосковье», на текущей неделе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.