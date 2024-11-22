Владимир Волков провел встречу с жителями Люберец в формате выездной администрации

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков принял участие во встрече с жителями в формате выездной администрации, которая состоялась в школе № 26, он вместе с представителями регионального Минздрава ответил на вопросы люберчан. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Здравоохранение — одна из самых чувствительных сфер. При поддержке губернатора Андрея Воробьёва у нас в округе продолжается масштабная программа по модернизации объектов. Будут капитально отремонтированы: стационарное отделение № 2 Люберецкой областной больницы (бывшая больница им. Ухтомского) 1937 года постройки, обновление завершится в 2026 году; здание детского стационара МОЦОМД 1986 года, капремонт пройдёт в два этапа, окончание — в 2027 году», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что ведется строительство поликлиники на 540 посещений в Мирном и на 500 посещений в Октябрьском, готовится к открытию взрослая поликлиника на улице Ларюшина.

«В текущем году планируем обновить 349 единиц медоборудования в Люберецкой областной больнице и МОЦОМД. Также в ходе встречи жители адресовали вопросы по содержанию многоквартирных домов и территории, безопасности, благоустройства», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.