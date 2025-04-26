Глава городского округа Люберцы Владимир Волков принял участие во Всероссийском субботнике. На территории муниципалитета было подготовлено четыре центральные площадки, также более 70 локаций организовали управляющие компании, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Люберцы сегодня, 26 апреля, присоединились к Всероссийскому субботнику. У нас в округе было подготовлено четыре центральные площадки, также более 70 локаций организовали УК. Мы вместе с жителями в лесу рядом с Островецкой школой убрали мусор, поваленные сухостойные деревья», — отметил Волков.

Глава Люберец добавил, что жители принимали активное участие в субботниках, организованных управляющими компаниями. Во дворе домов 3, 4 и 5 в микрорайоне Западный в Октябрьском высадили саженцы деревьев и кустарники.

«На субботнике работали волонтеры — они помогали жителям принять участие во всероссийском голосовании по федеральной программе „Формирование комфортной городской среды“. Сейчас на портале „Госуслуги“ идёт голосование за отбор территорий для благоустройства в рамках федеральной программы в 2026 году», — подчеркнул Волков.

Он уточнил, что отдать свой голос можно за один из шести объектов:

Красковский карьер;

Сквер «Аллея Мира»;

Набережная Кореневского пруда;

Сквер Победы в Малаховке;

Береговая линия пруда Шевченко;

Каштановая аллея в Октябрьском.

«Проголосовать можно до 12 июня на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также через планшеты у наших волонтеров. Вместе сделаем наш округ комфортнее!» — подытожил Владимир Волков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.