Владимир Волков принял участие во всероссийском субботнике
Фото - © Администрация г.о. Люберцы
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков принял участие во Всероссийском субботнике. На территории муниципалитета было подготовлено четыре центральные площадки, также более 70 локаций организовали управляющие компании, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
«Люберцы сегодня, 26 апреля, присоединились к Всероссийскому субботнику. У нас в округе было подготовлено четыре центральные площадки, также более 70 локаций организовали УК. Мы вместе с жителями в лесу рядом с Островецкой школой убрали мусор, поваленные сухостойные деревья», — отметил Волков.
Глава Люберец добавил, что жители принимали активное участие в субботниках, организованных управляющими компаниями. Во дворе домов 3, 4 и 5 в микрорайоне Западный в Октябрьском высадили саженцы деревьев и кустарники.
«На субботнике работали волонтеры — они помогали жителям принять участие во всероссийском голосовании по федеральной программе „Формирование комфортной городской среды“. Сейчас на портале „Госуслуги“ идёт голосование за отбор территорий для благоустройства в рамках федеральной программы в 2026 году», — подчеркнул Волков.
Он уточнил, что отдать свой голос можно за один из шести объектов:
- Красковский карьер;
- Сквер «Аллея Мира»;
- Набережная Кореневского пруда;
- Сквер Победы в Малаховке;
- Береговая линия пруда Шевченко;
- Каштановая аллея в Октябрьском.
«Проголосовать можно до 12 июня на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также через планшеты у наших волонтеров. Вместе сделаем наш округ комфортнее!» — подытожил Владимир Волков.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.