Владимир Волков примет жителей Люберец на выездной администрации

Глава городского округа Владимир Волков 14 ноября примет участие во встрече с жителями в формате выездной администрации, она состоится в корпусе школы № 8 по адресу: п. Томилино, мкр Птицефабрика, д. № 12, к. 1. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Уважаемые люберчане! Вижу у себя в аккаунте ваши вопросы по строительству дублера Егорьевского шоссе. Поэтому приняли решение следующую выездную администрацию провести в посёлке Томилино с участием представителей министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Вы сможете задать вопросы моим заместителям, представителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций, коммунальных служб, правоохранительных органов, депутатского корпуса. Приглашаю всех желающих», — отметил Волков.

Он уточнил, что начало встречи — в 18.00.

График встреч главы округа можно уточнить на официальном сайте администрации: люберцы.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.