Глава Люберец поздравил люберчан со Всемирным днем гуманитарной помощи

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил жителей с Всемирным днем гуманитарной помощи. В Картинной галерее прошло праздничное мероприятие, посвященное этой знаковой дате, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Сегодня мы благодарим наших добровольцев, ветеранов СВО, членов их семей, руководителей предприятий Люберец за ту поддержку и помощь, которую они оказывают военнослужащим, а также жителям новых регионов нашей страны. Это люди — с большими и добрыми сердцами. Самые надёжные, неравнодушные и настоящие», — сказал Владимир Волков.

Он отметил, что акция «Доброе дело» в Подмосковье уже более двух лет объединяет всех, кто вносит свой вклад в победу.

Ветераны СВО поделились, что там, за ленточкой, военнослужащие чувствуют тепло и заботу жителей. Знают, что в них верят и ждут дома.

«Все мы — бойцы с оружием в руках, добровольцы, помогающие фронту, — единый крепкий кулак великой России», — сказал глава.

Напомним, Всемирный день гуманитарной помощи ежегодно отмечается 19 августа.

На территории городского округа Люберцы работают более 20 волонтерских организаций и благотворительных фондов, которые занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции, плетением маскировочных сетей, изготовлением окопных свечей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.