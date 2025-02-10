Владимир Волков отчитался об итогах работы партии в 2024 году

Секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков отчитался об итогах работы партии в городском округе Люберцы за 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Он рассказал о результатах работы и обозначил приоритетные направления на 2025-й. Среди главных тем — дальнейшая поддержка участников СВО и их семей, благоустройство территорий, строительство школ, детских садов. По мнению Владимира Волкова, городскому округу необходимо новое стремительное развитие — движение вверх.

Он напомнил, что с самого начала специальной военной операции «Единая Россия» стоит плечом к плечу с нашими героями, поддерживая и их родных. За каждой семьей участника СВО закреплён куратор из числа партийцев, депутатов, членов фракции «Единая Россия».

В 2024 году в округе установили 6 мемориальных досок в память о погибших военнослужащих, открыли более 20 Парт Героев, передали более 200 тонн гуманитарной помощи.

«По всем возникающим вопросам в Люберцах работают сразу три организации: Фонд „Защитники Отечества“, Комитет семей воинов Отечества и Центр поддержки участников СВО. Каждый партиец, каждый неравнодушный житель нашего округа не просто оказывает помощь, но и своим участием активно приближает Победу России в спецоперации. Спасибо каждому из вас! Вместе Победим!» — сказал Владимир Волков.

Он отметил, что экономика округа остаётся устойчивой, это подтверждают цифры. В 2024 году объём инвестиций в округ вырос на 26% и составил 67 млрд рублей. В Люберцах создано более 3 тысяч рабочих мест. В дальнейших планах — реализация 30 крупных инвестиционных проектов и создание 10 тысяч новых рабочих мест.

Отдельная гордость — успехи в сфере образования. Люберцы — лидер среди городских округов Подмосковья по открытию новых школ и детских садов по итогам 2024 года.

«Для дальнейшего развития необходимо: открыть воспитательно-образовательный комплекс — школу № 7 в Дзержинском к сентябрю 2025 года, школу на 1500 мест в Жулебино-парк, а также два детских сада — на 200 мест в п. ВУГИ и на 360 мест в п. Мирный», — подчеркнул Владимир Волков.

Он также добавил, что в 2024 году в г. о. Люберцы открыли взрослую и детскую поликлинику, подстанцию скорой помощи. В планах партийцев — завершение строительства поликлиник в п. Октябрьский, в мкр. 12 на ул. Юности и в пос. Мирный в 2025 году, завершение ремонта взрослой поликлиники в Дзержинском.

Ещё одно достижение. По итогам 2024 года округ — лучший по работе с инвесторами в области спорта в Подмосковье. Эта награда — результат выполнения масштабной программы по строительству быстровозводимых ФОКов на территории школ. Уже построили семь объектов.

«В планах — открытие еще пяти ФОКов. В Дзержинском завершена реконструкция стадиона „Орбита“. В ближайших планах — начать строительство ледовой арены с термокомплексом. Уже найден инвестор», — сообщил Владимир Волков.

Он поблагодарил всех партийцев, депутатов, членов фракции «Единая Россия» за активную работу, за контроль реализации партпроектов и госпрограмм.

Владимир Волков добавил, что городской округ стал значительно больше. Теперь — это единая территория с населением более 400 тысяч человек.

«Такое преобразование требует от нас не просто сохранения стабильности, но движения к новому развитию. К дальнейшему улучшению качества жизни людей. Движения вверх!» — резюмировал Владимир Волков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.