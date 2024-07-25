Владимир Волков обсудил с жителями Люберец благоустройство сквера в поселке

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков обсудил с жителями благоустройство сквера в поселке Красково у гимназии № 56 и Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта, Юрия Алексеевича Гагарина, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Зона отдыха будет выполнена в космическом стиле, в сентябре здесь появятся комфортная зона ожидания, детская площадка для ребят разных возрастов, спортивная зона с ярким 26-метровым рукоходом, качели и малые архитектурные зоны, освещение и камеры «Безопасного региона». Также подняли вопросы капитального ремонта домов, которые находятся в непосредственной близости, содержание территории», — отметил Волков.

Он добавил, что после завершения работ по капремонту фасада на торце дома № 26 на улице 2-й Заводской будет нанесен мурал на космическую тематику — об этом нас попросили жители.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.