Владимир Сурдин объяснил, зачем миру новая гонка к Луне

Астроном Владимир Сурдин заявил, что современные лунные миссии прежде всего решают политические и военные задачи, а научный эффект от них ограничен. Об этом он рассказал в интервью, сообщает Сноб .

Сурдин вспомнил, что о полете Юрия Гагарина узнал 12 апреля 1961 года из спецвыпуска газеты. Имена космонавтов и главного конструктора Сергея Королева тогда держались в секрете. По его словам, полет Гагарина стал символом технологического превосходства и повлиял на мировые рынки вооружений.

Современные лунные программы, считает ученый, — это новая гонка между США и Китаем. Облет Луны он называет техническим, а не научным достижением: утрачены компетенции 1970-х годов, и инженерам приходится заново накапливать опыт. Чисто научный результат от миссии «Артемида II» он видит главным образом в биологических экспериментах по изучению воздействия радиации на человека.

«Космонавт — это лабораторное животное, которое изучают», — сказал Сурдин.

Он отметил, что высадка людей на Луну возможна не раньше 2028 года, если будет готов посадочный модуль. Наиболее перспективным районом остается южный полюс из-за запасов льда.

По мнению астронома, в обозримом будущем речь может идти только о небольших научных базах с ротацией экипажей. Полноценная колонизация и самообеспечение Луны невозможны: все ресурсы придется доставлять с Земли, что потребует огромных затрат.

