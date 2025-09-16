Владимир Щегольков по кличке «Ариец» избежал мобилизации на Украине

Известный украинский криминальный авторитет Владимир Щегольков (прозвище «Ариец»), неоднократно судимый за рэкет, вымогательство и организацию преступных сообществ, сбежал из учебной части Вооруженных сил Украины во Львовской области и скрылся в Польше.

Как сообщает источник ТАСС в силовых структурах, 44-летний преступник воспользовался коррупционными схемами и связями в преступной среде для незаконного пересечения границы.

Щегольков, уроженец Севастополя, был мобилизован в ВСУ в 2023 году непосредственно после очередного судебного приговора — его направили в воинскую часть прямо из здания суда. Однако уже через короткое время он самовольно покинул расположение части, после чего украинские власти объявили его в розыск и выдвинули официальное подозрение в дезертирстве.

Уголовная карьера «Арийца» началась еще в школьные годы. Он неоднократно осуждался за тяжкие преступления: от рэкета и вымогательства до организации преступных группировок и незаконного хранения оружия.