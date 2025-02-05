Владимир Ружицкий проверил состояние Центрального катка в Люберцах

«Центральный каток и в теплую погоду радует хорошим льдом и уютной атмосферой. Покататься на коньках здесь можно ежедневно с 10:00 до 22:00. Работает пункт проката инвентаря, оборудована теплая раздевалка, поблизости можно купить горячий кофе», — рассказал Владимир Ружицкий.

Также в рамках выездного мониторинга он оценил работу объекта, проверил соблюдение правил выдачи коньков — многодетным и семьям участников СВО они предоставляются бесплатно.

Владимир Ружицкий напомнил, что покататься на коньках также можно на катке в Наташинском парке на севере Люберец.

«Из-за погодных условий катки с естественным льдом на стадионах объектов Дирекции спортивных сооружений, к сожалению, пока закрыты», — добавил Владимир Ружицкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.