Владимир Ружицкий проверил ремонт в Детской музыкальной школе № 2 Люберец

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Председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий с руководителем исполкома местного отделения «Единой России» Ашотом Маргаряном и партийцами проинспектировал выполнение работ в Детской музыкальной школе Люберец, обсудил с директором учреждения Татьяной Матвеевой подготовку к новому учебному году. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Завершается ремонт в ДМШ № 2 в Люберцах. В здании на улице Смирновской обновили помещения на первом этаже. Отремонтирован коридор и гардероб — произведена покраска стен с элементами декора, заменено напольное покрытие. Все готово к установке новых дверей. Оборудована входная группа — крыльцо стало комфортным и теплым помещением для родителей, ожидающих детей с занятий. Ранее здесь обновили фасад здания, заменили окна, установили новое ограждение», — отметил Ружицкий.

Он пояснил, что в 2024-2025 учебном году в ДМШ продолжат работу отделения фортепиано, народных и духовых инструментов, хоровое, эстрадного и академического вокала. Школа насчитывает свыше 400 учащихся.

«Принял от коллектива обращение по вопросам содержания близлежащей территории и установки дорожного знака, запрещающего парковку. Ведется работа с ответственными службами», — добавил Ружицкий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.