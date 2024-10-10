Владимир Ружицкий проверил качество питания в школе Люберец

сегодня в 18:13

Председатель совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в рамках проекта «Единой России» «Здоровое будущее» проверил работу столовой в новой школе «Созвездие», вместе с представителями родительского сообщества продегустировал обеденные блюда и оценил, насколько полезным является меню. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Свыше 1 тысячи детей обучаются в люберецкой школе «Созвездие», только первых классов набралось восемь, в них - более 200 ребят. Многочисленность требует тщательного подхода со стороны руководства учреждения в вопросах организации учебного процесса. Здоровое, сбалансированное питание школьников не менее важно. Практика, позволяющая родителям контролировать школьное питание, применяется во всех образовательных учреждениях округа. Достаточно подать заявку директору», - отметил Ружицкий.

Он пообщался с работниками столовой, расспросил детей, нравится ли им еда.

«Отзывы положительные. «Созвездие» обслуживает проверенный временем оператор питания, имеющий положительный отклик в других школах нашего округа», - подчеркнул Ружицкий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.