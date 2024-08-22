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Глава Люберец присоединился к всероссийской акции «Собери ребенка в школу»

«Акция „Собери ребенка в школу“ ежегодно проводится накануне дня знаний и помогает подготовить к новому учебному году ребят из малоимущих, многодетных, неполных семей, а также детей участников СВО», — рассказал Владимир Ружицкий.

С коллегой Совету депутатов Александром Мурашкиным он побывал в гостях у семьи Алексашкиных. Познакомились с мамой Светланой и дочкой Софией. В сентябре девочка впервые сядет за школьную парту — она уже зачислена в гимназию № 20 Люберец.

«Вручили первокласснице ученический рюкзак, в него положили все необходимое — тетради, ручки и карандаши, сумку для сменной обуви, принадлежности для уроков технологии и рисования. Сам рюкзак — с жесткой ортопедической спинкой, легкий и вместительный», — добавил Владимир Ружицкий.

Также он пожелал Софии успехов в учебе, новых добрых и верных друзей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности максимального информирования представителей бизнеса о доступных им мерах поддержки.

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