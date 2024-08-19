Владимир Ружицкий поздравил люберчан с Яблочным Спасом

«Сегодня православные отмечают один из самых важных христианских праздников — Преображение Господне. В народе его называют Яблочным Спасом. В этот день Иисус Христос явил ученикам свою божественную сущность. Во время молитвы на горе близ Назарета „просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет“. В день Преображения пусть вас наполняют милосердие и радость, станет крепче и чище вера, а сердца просияют добром! С Праздником вас, друзья!» — сказал Владимир Ружицкий.

Народное название Преображения Господня «Яблочный Спас» напоминает нам о древней традиции освящать в этот день плоды. В Израиле и южных христианских странах ко времени праздника как раз поспевал виноград. Гроздья винограда, а еще колосья, люди несли в храм для благословения и в знак благодарности Богу.

На русских землях виноград рос далеко не везде, поэтому традиция трансформировалась — стали освящать яблоки. Существует специальная молитва — «На освящение начаток овощей (плодов)».

Праздник Преображения Господня имеет особое значение для люберчан: это престольный праздник главного храма округа — Преображенского собора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.