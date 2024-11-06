Владимир Ружицкий ответил на вопросы жителей Люберец во время приема

«На очередной встрече с жителями приняли обращения, большинство из которых касаются сфер ЖКХ и благоустройства. Разъяснили алгоритм содержания придомовых территорий в зимний период. В частности, прозвучал вопрос о своевременном вывозе мусора и очистке от снега подъездов к контейнерным площадкам. С УК и муниципальными службами проведен инструктаж, который определяет для уборки снега временные промежутки на тех или иных территориях. Входные группы МКД — до 8:00, лестницы и спуски — до 9:00, тротуары вдоль домов — до 11600. Также есть указание очищать зоны сбора мусора до приезда мусоровозов», — отметил Ружицкий.

Он пояснил, что были обращения и по другим темам.

«Взяли в работу просьбу о помощи в решении жилищного вопроса. Все заявления запротоколированы, по нескольким — готовим депутатские запросы. Адрес приемной в „Бригантине“: Люберцы, улица Мира, 19, телефон: 8 963 688-18-88», — пояснил Ружицкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.