Владимир Путин вручил представителям «Единой России» высшие госнаграды

В ходе торжественной церемонии в Кремле Президент России Владимир Путин вручил государственные награды двум членам партии «Единая Россия» из Московской области, чья профессиональная деятельность и гражданская позиция заслуживают особого признания, передает пресс-служба партии.

Фельдшер Ступинской подстанции скорой помощи Людмила Болилая, имеющая 16-летний опыт работы в экстренной медицине, была удостоена звания Героя России. В 2022 году она добровольно заключила контракт с Министерством обороны и была направлена в зону СВО. Во время выполнения профессиональных обязанностей под артиллерийским обстрелом организовала эвакуацию раненых, а при повторном обстреле, проявив исключительное мужество, закрыла своим телом тяжелораненого бойца, получив при этом множественные осколочные ранения. Её действия позволили сохранить жизни нескольких военнослужащих.

Космонавт-испытатель Олег Кононенко из Королёва получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за выдающийся вклад в развитие российской космонавтики. В ходе своей пятой космической миссии в 2023–2024 годах он провёл серию уникальных экспериментов в области материаловедения, осуществил несколько сложных выходов в открытый космос для технического обслуживания Международной космической станции и установил мировой рекорд по суммарному времени пребывания в космосе, достигнув показателя в 1000 суток.

Олег Кононенко, занимая должность заместителя председателя Совета депутатов Королёва, курирует вопросы развития науки и образования в городском округе.

«Эти награды стали признанием не только личных заслуг каждого из награждённых, но и подтверждением того, что партия „Единая Россия“объединяет профессионалов, чья деятельность в различных сферах вносит существенный вклад в развитие страны и укрепление её безопасности и стабильности», — сказал секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.