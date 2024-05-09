Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

сегодня в 11:17

Президент России Владимир Путин после окончания парада Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, сообщает пресс-служба Кремля.

Также президент РФ вместе с главами иностранных государств, прибывшими в Москву на празднование 79-летия Победы, почтил память погибших минутой молчания.

На опубликованном видео можно увидеть, как Путин вместе с главами государств подошел к Вечному огню и Могиле Неизвестного солдата, а затем возложил цветы.

Затем цветы возложили волонтеры, ветераны и кадеты.

9 тыс. военнослужащих поучаствовали в сегодняшнем параде на Красной площади. Среди них — больше тысячи участников военной спецоперации.

На торжественные мероприятия были приглашены президенты Казахстана, Таджикистана, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.