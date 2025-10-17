Владимир Путин поздравил RT с 20-летним юбилеем

Он подчеркнул, что «миллионы людей на планете все больше и больше смотрят, слушают, внимают тому», что делает RT.

По словам главы государства, иногда он задается вопросом о причинах такого успеха. Ответ, на его взгляд, очевиден: несмотря на беспрецедентное давление, с которым сталкиваются журналисты RT, включая запреты, санкции и ограничения административного и финансового характера, СМИ остается верным своему мнению и открыто его выражает, отметил Путин.

Он добавил, что позиция RT зачастую расходится с общепринятым мнением в мировом информационном пространстве.

«Но именно это и профессионализм, с которым вы подаете эту информацию, искренность, с которой вы это делаете, и читаемая вашими зрителями правдивость, достоверность информации, которую вы даете, объективность — они подкупают. И аудитория быстро растет», — подчеркнул российский лидер в своем поздравлении.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.