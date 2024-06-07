Владимир Путин о деятельности правительства: петуха отправим в суп

Президент России Владимир Путин в ответ на то, что правительство не действовало, пока «петух не клюнул», пошутил, что отправит петуха в суп.

Модератор пленарной сессии на ПМЭФ, политолог Сергей Караганов отметил, что гордится работой правительства. При этом он подчеркнул, что она активно началась только после того, как «петух клюнул».

«Петуха отправим в суп, не переживайте, потому что он курочек не топчет. Зачем он нужен, этот петух?» — пошутил Путин, комментируя утверждение политолога.

Глава государства отметил, что слова Караганова звучат обидно для правительства РФ. Он подчеркнул, что рассказывал о работе власти на протяжении всего часа своего монолога на пленарной сессии ПМЭФ.

«Я целый час говорил, что мы будем делать. Возможно, вы прикорнули немножко, хрюкнули, как говорится в народе, и ничего не слышали, что я говорю», — ответил с улыбкой Путин.