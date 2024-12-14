Владимир Путин: «Единая Россия» работает именно там, где решается судьба страны

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил партию «Единая Россия», всех ее представителей и сторонников во всех регионах за напряженную работу в интересах граждан страны, за большой, значимый вклад в обеспечение безопасности и суверенитета.

Буквально с первого дня проведения специальной военной операции «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам, вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших Героев и их семей, подчеркнул Владимир Путин на пленарном заседании XXII Съезда партии.

«Они восстанавливают освобожденные регионы, занимаются сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям. Многое делают для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий. Помогают им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и политической жизни», — отметил он.

По его словам, все парламентские партии страны консолидировано поддерживают все то, что направлено на защиту людей на Донбассе и в Новороссии, на обеспечение твердой гарантии безопасности Отечества на десятилетия вперед.

«И „Единая Россия“, как настоящий лидер, работает именно там — там, где решается судьба страны. Вместе с нашей армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, которые трудятся в круглосуточном режиме, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтерами, которые формируют и несут все самое необходимое, доставляют до места тысячи тонн гуманитарной помощи, продуктов, медикаментов, бытовое оборудование, предметы экипировки и снаряжения, конкретным делом, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу Победу. Вновь отмечу, что многие депутаты Государственной Думы от „Единой России“, региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину. Это — мужественный, смелый шаг, достойный всяческого уважения», — резюмировал Глава государства.