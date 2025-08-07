Владимир Мединский обнаружил однофамильца среди украинских пленных

Глава российской делегации переговорщиков Владимир Мединский сообщил, что нашел своего однофамильца среди украинских военнопленных на сайте 1000ua.ru, который был запущен 6 августа, сообщает RT .

«Увидел в списке: Мединский Олег Анатольевич 9/10/1984 Херсонская обл., Береславский р-н, с. Новороссийск. в/ч А-1736 31.05.2022-29.08.2022. ВСУ, стрелок, солдат, «Банщик». Однофамилец. Или, может, дальний родственник», — написал он Telegram-канале.

Мединский также отметил, что эта находка подтверждает, что «мы один народ».

Сайт 1000ua.ru был запущен 6 августа RT. На нем размещена информация о тысяче украинских военнопленных, включая их имена, даты и места рождения, номера воинских частей, звания и позывные. На главной странице сайта опубликован постер с фотографиями пленных, который можно скачать в высоком разрешении. Также на сайте размещено обращение военнопленных к Владимиру Зеленскому на русском, украинском и английском языках.