Владимир Колокольцев встретился с новым министром МОБ Вьетнама Лыонг Там Куангом

Глава МВД России Владимир Колокольцев провел встречу с новым министром общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Там Куангом. Об этом сообщил портал mvdmedia .

«Сегодня в МВД России состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева с Министром общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Там Куангом», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Глава МВД России выразил вьетнамским коллегам сочувствие и поддержку в связи последствиями удара тайфуна «Яги», передал соболезнования семьям погибших и пожелания выздоровления пострадавшим.

Российский Министр подчеркнул доверительный характер взаимоотношений между двумя государствами:

«Вьетнам — добрый и надежный друг России, с которым выстроено всеобъемлющее стратегическое партнерство. Сложившиеся отношения проверены временем, испытаны совместной борьбой за торжество справедливости в мировых делах, за право народов самим выбирать свою судьбу».

Владимир Колокольцев заявил о контрпродуктивности политизации странами Запада международного правоохранительного взаимодействия. Эти попытки наносят ущерб общим интересам борьбы с преступностью, способствуют укреплению транснациональных связей криминальных групп. Министр акцентировал внимание на том, что совместная работа МВД России и МОБ Вьетнама не подвержена влиянию политической конъюнктуры, и выразил надежду, что страны и впредь будут выступать с единых позиций в вопросах международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Глава российского ведомства отметил заметную активизацию двусторонних контактов. Это касается практически всех направлений оперативно-служебной деятельности, информационного, делегационного обмена, а также социально-гуманитарной сферы. За последний год налажено сотрудничество по линии экспертно-криминалистических подразделений, служб собственной безопасности и общественных связей. Предельно откровенный и деловой разговор с вьетнамскими партнерами подтверждает значительное совпадение подходов России и Вьетнама по ключевым вопросам борьбы с трансграничной преступностью, наркотрафиком, незаконной миграцией, киберпреступностью.

Стороны обозначили настрой на развитие продуктивного взаимодействия в миграционной сфере. В том числе — в рамках реализации межправительственных соглашений 2008 года о временной трудовой деятельности граждан обоих государств, о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией и о реадмиссии.

Владимир Колокольцев напомнил, что МВД России на постоянной основе осуществляет подготовку вьетнамских коллег:

«В соответствии с пожеланиями вьетнамской стороны уделяем внимание наиболее актуальным направлениям обучения. С текущего года расширяется „география“ подготовки вьетнамских специалистов в ведомственных вузах с подключением к этому процессу Санкт-Петербургского университета МВД России».

Министры положительно оценили возобновление практики организации отдыха для детей погибших сотрудников МВД России и МОБ Вьетнама во Вьетнаме и России соответственно.

Завершая встречу, Владимир Колокольцев выразил удовлетворение личным знакомством с Лыонг Там Куангом и подчеркнул заинтересованность в дальнейшем расширении диалога по всему спектру направлений партнерства.