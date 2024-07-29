Владимир Якушев: повестку «ЕР» в весеннюю сессию Госдумы определяла реализация Послания Президента

Приоритетами «Единой России» в весеннюю сессию оставались последовательная поддержка СВО, ее участников и их семей, а также реализация народной программы, сказал врио секретаря Генсовета Владимир Якушев на брифинге по итогам сессии. Партия представила итоги законодательной работы по ключевым направлениям, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Приоритетами «Единой России» в весеннюю сессию оставались последовательная поддержка СВО, ее участников и их семей, а также реализация народной программы, сказал врио секретаря Генсовета Владимир Якушев на брифинге по итогам сессии.

«Все законодательные инициативы проводятся с тем, чтобы мы обещания, которые зафиксированы в народной программе, выполнили. Сфокусироваться на решении этой задачи нам поручил Дмитрий Медведев (Председатель партии – прим.). Расширение поддержки социально незащищенных категорий граждан, молодежи, семей с детьми – еще один партийный приоритет», - отметил Владимир Якушев.

Он напомнил, что «Единая Россия» по поручению Президента в весеннюю сессию реализовала одно из знаковых социальных решений – об индексации пенсий работающим пенсионерам. Оно коснется почти восьми миллионов человек. На реализацию решения потребуется на следующий год примерно 96,5 миллиардов рублей, в 2026 году - 170 миллиардов рублей и в 2027 году - 260 миллиардов рублей.

«Уверен, наш закон послужит стимулом для возобновления трудовой деятельности многими неработающими пенсионерами», - сказал Владимир Якушев.

Еще одно ключевое изменение в весеннюю сессию – переход к прогрессивному налогообложению. Дополнительные средства, которые получит бюджет вследствие налоговой реформы, пойдут на решение социальных проблем.

Прогрессивная налоговая шкала (увеличение налога в зависимости от суммы годового дохода) вводится по поручению Президента и затронет всего 3% граждан. При этом появляются новые налоговые льготы для семей с двумя и более детьми, которые получают не более полутора прожиточных минимумов.

Увеличится налог на прибыль, одновременно с этим вводятся льготы для компаний, которые инвестируют средства в производства или закупают российское оборудование, сохраняются льготы по ставке для ИТ-компаний и другие.

Помимо этого, партия обеспечила принятие поправок в бюджет на реализацию Послания Президента. 66 миллиардов выделено на программу «Семейная ипотека», что позволит улучшить жилищные условия более 100 тысячам семей. 47 миллиардов рублей предусматривается на выплату 450 тысяч рублей семьям с тремя и более детьми на погашение ипотеки. 33 миллиарда пойдут на доплаты за классное руководство и кураторство педагогическим работникам. Почти 10 миллиардов – на создание спутниковой группировки и расширение доступа к высокоскоростному интернету.

Поправками предусмотрено списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам – в результате в них останутся серьезные средства на решение социальных проблем.

Более 30 законов принято по инициативе «Единой России» для защиты прав участников СВО и членов их семей. В том числе, введена возможность продления срочных служебных контрактов для тех, кто ушел на фронт, запрет на увольнение вдов в течение года с момента гибели их мужа на фронте. Дополнительные гарантии для Героев России и кавалеров Ордена Святого Георгия. Возможность получения двух пенсий - по потере кормильца и по инвалидности для детей, а также социальной пенсии и пенсии по потере кормильца для вдов бойцов.

Принят закон, который наделяет правом ветеранов СВО с инвалидностью на обеспечение автомобилями с ручным управлением. Установлен беззаявительный порядок ежемесячной денежной выплаты для ветеранов боевых действий. Также принято решение об упрощенной передаче бесхозного и конфискованного оружия на фронт.

Важным направлением работы для партии стала законодательная деятельность по поддержке семей с детьми. В частности, в ходе весенней сессии по инициативе «Единой России» усовершенствован порядок назначения ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка, закреплено право на повышенную фиксированную выплату страховой пенсии прадедушкам и прабабушкам, если они выступают опекунами детей до 18 лет. Партия участвует и в разработке нацпроекта «Семья» - свои предложения «Единая Россия» направила в Правительство.

Как отметил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, фракция продолжила контроль за использованием бюджетных средств, которые направлены на реализацию народной программы. Это увеличило эффективность ее выполнения. В том числе, в части капремонта школ.

«Такой подход к решению проблем людей – совместное с Правительством, экспертами и заинтересованными лицами изучение проблемы, контроль, обратная связь – позволяет добиваться, что здания ремонтируются качественно, в срок и с существенной экономией. Более того, Президент принял решение сэкономленные на торгах средства не возвращать в бюджет, а направлять на закупку необходимого учреждению оборудования», - отметил он.

Говоря о приоритетах в осеннюю сессию, Владимир Якушев отметил, что приоритетом для «Единой России» будет федеральный бюджет. Он должен работать на достижение национальных целей, поставленных Президентом до 2030 года, обеспечивать выполнение социальных обязательств государства, приближать Победу в специальной военной операции.

«Мы сконцентрируемся на том, чтобы основной финансовый документ отвечал на все эти вопросы», - резюмировал врио секретаря Генсовета.

Стоит отметить, что ранее итоги работы в весеннюю сессию подвели в Московской областной Думе. Секретарь областного регионального отделения «Единой России», спикер регионального парламента Игорь Брынцалов рассказал, что было принято порядка 150 законов, рассмотрено 6 законодательных инициатив, а также проведено более 270 мероприятий.

«В первую очередь наша законотворческая работа была посвящена поддержке наших Героев и их семей. Это поручение Президента, и наш долг, как людей, которым жители доверили представлять свои интересы. Мы стали одним из первых регионов, где были введены квоты для приема на работу ветеранов боевых действий. Также распространили льготу по социальной газификации на участников СВО», — сообщал ранее Игорь Брынцалов.

Кроме этого, в рамках Года семьи, объявленного Президентом, в регионе увеличили с 300 до 400 тысяч рублей размер выплаты, которую многодетная семья может получить взамен земельного участка. Исключены требования о необходимости членов многодетной семьи состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. По словам Игоря Брынцалова, предполагается, что в 2024 году за выплатой обратятся порядка 5,8 тысячи семей. На эти цели в бюджете предусмотрено более 2,3 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.