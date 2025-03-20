Владимир Якушев поставил задачи региональным исполкомам «Единой России»

«Единая Россия» продолжает повышать эффективность работы всех внутренних институтов, чтобы создать к выборам в Госдуму единую вертикаль. Задачи и принципы ее работы секретарь Генсовета партии представил руководителям региональных исполкомов на семинаре в Москве, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Донастройка коснется работы штабов общественной поддержки партии.

«Штабы общественной поддержки наладили контакты с гражданскими объединениями, сообществами, НКО. Это важнейшие компетенции, которые нужно развивать и дальше. Но сегодня требуется большой уровень интеграции повестки штабов в общее планирование региональных исполкомов. Целеполагание должно быть единым, все мероприятия, проводимые в штабах, должны быть частью общего плана. И все это — при общей ответственности за результат. Сами же штабы должны рассматриваться исключительно как партийное пространство, где осуществляется прямое взаимодействие с гражданами во всех возможных форматах», — отметил Владимир Якушев. Также стоят задачи по развитию института сторонников партии и МГЕР.

«В первую очередь, нужно нарастить количество членов партии не во вред качеству. Вклад каждого мы оценим. Для МГЕР основная задача — расширение количества своих активистов, а также создание ячеек на предприятиях и в учебных заведениях», — отметил Владимир Якушев.

Помимо этого, секретарь Генсовета напомнил о важности подготовки к избирательным циклам 2025 и 2026 годов.

«Приоритет — вовлечение участников СВО в общественно-политическую жизнь страны. Надеемся, что процедура предварительного голосования будет интересна многим ребятам. Партии почетно иметь в своих рядах ветеранов», — акцентировал внимание Владимир Якушев.

Руководитель исполнительного комитета «Единой России» в Московской области, депутат Мособлдумы Денис Перепелицын по итогам совещания заявил, что начиная с марта открыт прием заявлений на участие в предварительном голосовании.

«Осенью этого года в Московской области пройдут выборы депутатов муниципальных советах в 8 округах. На данном этапе оргкомитет принимает и обрабатывает поступающие заявления. Особое внимание и региональный исполнительный комитет, и наше местные отделения партии будут уделять ветеранам специальной военной операции. Кроме этого, мы уже запустили наш кадровый проект „ПолитСтарт“. Здесь опытные наставники из числа действующих депутатов будут сопровождать и направлять кандидатов, снабжая их необходимыми знаниями и навыками, необходимыми в политической деятельности», — прокомментировал Перепелицын.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.