Владимир Якушев: «ЕР» доставила более 900 т гумпомощи в Курскую область

В помощи жителям Курской области участвуют уже 70 региональных отделений партии «Единая Россия», в том числе, из новых регионов. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Волонтеры, активисты «Единой России» и МГЕР работают в 29 пунктах временного размещения, сообщил врио секретаря Генсовета партии.

«Мобильные бригады выезжают в пункты временного размещения в районах области. Мы помогли оборудовать более 40 ПВРов, обеспечив их техникой, продуктами, бытовой химией. Также молодогвардейцы выполняют адресные заявки», — отметил Владимир Якушев.

По его словам, идет работа с эвакуированными жителями в штабе общественной поддержки «Единой России» по Курской области.

«Помощь оказывают наши юристы. Консультации получили более 8 тысяч человек. Также в штабе можно получить продуктовые наборы, их выдали свыше 5,5 тысячам жителей», — рассказал Владимир Якушев.

«Единая Россия» с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарные конвои для жителей региона. Из Подмосковья было направлено 2 гуманитарных конвоя. Были доставлены товары первой необходимости, постельные принадлежности и бытовая техника. Оказывается также помощь жителям, которые находятся в пунктах временного размещения на территории Московской области.

Кроме этого, на территории Курской области созданы волонтерский и распределительный центры, где работают активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии», в том числе из Московской области. Они также оказывают помощь пострадавшим, разгружают, сортируют и доставляют гумпомощь в пункты временного размещения.

Задачу обеспечить всем необходимым жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома, ранее поставил Председатель партии Дмитрий Медведев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На сегодняшний день в область доставили и разместили более 900 человек из Курской области.

ВСУ начали попытку вторжения на территорию РФ 6 августа. Они перешли госграницу, вооружившись западным оружием.