Владимир Якушев: Депутатскому корпусу нужно укреплять взаимодействие с первичными отделениями ЕР

В Москве на форуме муниципальных депутатов «Единой России» подвели итоги года и наметили планы на будущее. Мероприятие прошло в Центральном исполкоме партии и собрало представителей всех регионов страны.

На пленарном заседании перед участниками выступил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Он напомнил, что в 2024 году началась активная работа с первичными отделениями — это одно из важных направлений деятельности партии. Как отметил Якушев, депутатскому корпусу необходимо укреплять взаимодействие с первичками.

«От первичек пошел запрос на сцепку с муниципальными депутатами. Потому что они находятся рядом и живут в той же повестке. И, конечно, по окончании 2025 года работу по муниципальным депутатам мы не закончим. Нам нужно отстроить всю нашу внутрипартийную работу с муниципальным звеном», — подчеркнул Владимир Якушев.

В рамках тематического года во всех регионах прошли профильные форумы, направленные на укрепление связей и решение актуальных вопросов на местах. Впервые был проведен конкурс «Народный депутат», где партийцы представили свои лучшие практики и наработки. Победителями стали 407 человек. Кроме того, ЕР запускает для муниципальных депутатов специальный курс «ВПШ-плюс», который позволит повысить их квалификацию.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что работа муниципальных депутатов — это не привилегия, а особая ответственность и серьезный вызов.

«Люди, с которыми вы работаете, наши граждане, все вопросы адресуют непосредственно вам. Это весьма нелегкая работа. Именно вы обеспечиваете самый эффективный контроль на самые разные темы, а с другой стороны — прямой контакт с избирателями. И это создает особую ценность вашей работы и делает нашу партию, „Единую Россию“, действительно народной», — резюмировал Дмитрий Медведев.