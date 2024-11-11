сегодня в 12:40

Владельцы московских магазинов отправляют в зону СВО канцелярию и консервы

В Москве владельцы магазинов активно поддерживают участников специальной военной операции, отправляя канцелярские принадлежности и консервы для российских бойцов, сообщает газета «Известия».

Предприниматели собирают необходимые вещи по запросам знакомых, находящихся в зоне конфликта.

«Главное — помочь людям. Мы сделали это от чистого сердца», — заявил один из бизнесменов.

К инициативе присоединились торговые центры Южного административного округа. Они отправили в Донецкую Народную Республику (ДНР) канцелярские принадлежности, включая краски и карандаши для детей.

В дополнение к этому сотрудники магазинов собрали продукты длительного хранения, такие как консервы и сушки, для военнослужащих. Общая стоимость гуманитарного груза составила 60 тыс. рублей.