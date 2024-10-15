Владельцу земель в Раменском не удалось оспорить возмещение 15 млн за ущерб

Ранее Арбитражный суд Москвы вынес решение удовлетворить исковые требование Минэкологии о возмещении ущерба от незаконного недропользования на землях компании, которое осуществлял арендатор, ООО «Индустриальный парк «Зеленая Слобода». Позднее два суда высших инстанций подтвердили законность вынесенного решения, однако компания «Линарес» подала новую апелляционную жалобу.

Ранее, в результате проверки, проведенной Раменской городской прокуратурой с привлечением сотрудников Минэкологии, был подтвержден факт незаконной добычи полезных ископаемых на землях компании в Раменском округе. На осмотренных участках выявлены котлованы, экскаваторы, а также установка для дробления щебня. Лицензии на недропользование на этих участках не выдавались. В ходе незаконных работ нарушено почти 6 тысяч квадратных метров земель, объем выемки превысил 15 тысяч кубометров.

Специалисты аккредитованной лаборатории установили, что в результате незаконной разработки недрам нанесен ущерб на сумму свыше 15 миллионов рублей. Поскольку ответственность за состояние и целевое использование земель несет собственник, суд решил взыскать с ООО «Линарес» сумму ущерба. Компания трижды пыталась опротестовать решение, но на сегодняшний день оно оставлено в силе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

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