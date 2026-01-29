Владельцев собак в Подмосковье обязали регистрировать питомцев с 2023 г

С 2023 года регистрация собак стала обязательной для всех владельцев в Подмосковье. Мера направлена на повышение ответственности и обеспечение безопасности, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Процедура регистрации позволяет быстро находить потерявшихся животных по чипу или данным реестра, а также подтверждать право собственности на питомца. Учет помогает сокращать число безнадзорных животных. Для регистрации необходимо обратиться в ветеринарный пункт с паспортом и ветеринарным документом на животное, где питомца чипируют и вносят данные в единый реестр. Также доступна онлайн-регистрация через портал государственных услуг с загрузкой фото животного и его ветеринарного паспорта.

В министерстве напомнили, что нарушение правил содержания собак, включая отсутствие регистрации, влечет административную ответственность. В 2025 году в Подмосковье к ответственности привлекли 519 владельцев, из них 452 получили предупреждения, 67 были оштрафованы на общую сумму 108 тысяч рублей. Размер штрафа за отсутствие регистрации составляет от 1500 до 3000 рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона понижают порог возраста для выдачи сертификатов на жилье сиротам до 18 лет.

«Обеспечение сирот жильем у нас поставлено на достойном уровне. Отмечу, что по федеральному закону норма выдачи сертификата — с 23-летия. Мы первыми понижаем этот порог и назначаем возраст с 18 лет», — заявил губернатор.