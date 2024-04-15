Владельцам земель Коломны не удалось опротестовать решение о компенсации ущерба

Десятый арбитражный суд рассмотрел апелляционную жалобу компании «Стройиндустрия-В», которая пыталась обжаловать решение суда предыдущей инстанции о возмещении ущерба, нанесенного незаконной свалкой в городском округе Коломна. Исковое заявление о возмещении направило Минэкологии Подмосковья по результатам проведенных надзорных мероприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

«Компании принадлежит земельный участок в селе Акатьево городского округа Коломна, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В ходе надзорных мероприятий были проведены маркшейдерские исследования, которые показали, что на нескольких участках, в том числе и на землях ответчика, были незаконно размещены отходы общим объемом свыше 2 700 кубометров. В результате нанесен ущерб в сумме почти 80 млн рублей. Арбитражный суд Московской области вынес решение о возмещении этой суммы».

Компания «Стройиндустрия-В» подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить решение предыдущей инстанции. Представители компании утверждали, что выявленный материал представляет собой вторичное сырье — асфальтобетонную крошку, которая временно размещена на подготовленном земельном участке, перед сортировкой. Однако суд справедливо указал, что земельный участок не предназначен для складирования отходов. Предыдущее решение оставлено в силе. Ответчик пока еще может обжаловать решение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.