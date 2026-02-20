Владельцам кошек рассказали, как подружить питомца с новым членом семьи

Зоопсихолог Светлана Капустина объяснила, что контакт с новым членом семьи кошка установит быстрее, если именно он будет отвечать за кормление и предлагать питомцу любимые лакомства, сообщает NEWS.ru .

Специалист подчеркнула, что при этом необходимо сохранять привычный для животного распорядок и обстановку.

«Все зависит от члена семьи, которого кошка не признает. Если он сам захочет наладить отношения с питомцем, то все получится. Нужно все приятные для животного действия связать с этим человеком, чтобы именно он ее кормил, угощал лакомствами, играл с ней. Если взять девушку с ее кошкой и молодого человека, то все это должен делать он, а спутница — просто находиться рядом. Тогда питомец достаточно быстро примет его в свой „прайд“» — рассказала Капустина.

Зоопсихолог также добавила, что крайне важно избегать резких перемен в быту животного: не стоит переставлять лоток, закрывать ранее всегда открытые двери в комнаты и так далее.

